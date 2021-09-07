  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Рассела в нашей команде
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Рассела в нашей команде

Автоспорт
(1 голосов)

Хэмилтон рад, что у него новый партнер по команде

Хэмилтон: Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Рассела в нашей команде

Новина українською

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что со следующего сезона его партнёром по команде станет Джордж Расселл. Британский гонщик подписал многолетний контракт с "серебряными стрелами".

"Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Расселла в нашей команде. Помню, как встретил Джорджа, когда он был молодым и только мечтал стать гонщиком Формулы-1. Расселл является отличным примером для детей, показывая, что мечты сбываются, когда ты стремишься к ним всем сердцем. Благодаря упорному труду он по праву заслужил место в нашей команде. С нетерпением ожидаю момента, когда он станет гонщиком "Мерседеса" и будет работать с нами, чтобы поднять команду ещё выше в сезоне-2022. Увидимся в следующем году", — написал Хэмилтон в своём "инстаграме".

Ранее Расселл прокомментировал свой переход в "Мерседес", высоко оценив навыки Хэмилтона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон Джордж Расселл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...