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Райкконена заменит Кубица на Гран-при Италии
Это уже не первая смена партнеров
Польский резервный пилот "Альфа Ромео" Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на Гран-при Италии. Ранее Кубица подменял Райкконена, чей тест на коронавирус показал положительный результат, на Гран-при Нидерландов.
Финский гонщик по-прежнему вынужден оставаться дома из-за наличия коронавируса, хотя чувствует себя хорошо.
Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
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