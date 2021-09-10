  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии, Шумахер - 20-й
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии, Шумахер - 20-й

Автоспорт
(1 голосов)

Мик приехал последним

Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии, Шумахер - 20-й

фото - formula1.com

Новина українською

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третье время у напарника Хэмилтона Валттери Боттаса.

Гран-при Италии. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.20,926
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,452
3. Валттери Боттас ("Мерседес") 0,525
4. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,750
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,793
6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") 0,898
7. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,988
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,000
9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,077
10. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,113
11. Шарль Леклер ("Феррари") +1,176
12. Ландо Норрис ("Макларен") +1,177
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,344
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,604
15. Эстебан Окон ("Альпин") +1,608
16. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,083
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,166
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,516
19. Никита Мазепин ("Хаас") +2,519
20. Мик Шумахер ("Хаас") +2,625

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...