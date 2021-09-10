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Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Италии, Шумахер - 20-й
Мик приехал последним
фото - formula1.com
В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третье время у напарника Хэмилтона Валттери Боттаса.
Гран-при Италии. Первая тренировка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.20,926
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,452
3. Валттери Боттас ("Мерседес") 0,525
4. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,750
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,793
6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") 0,898
7. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,988
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,000
9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,077
10. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,113
11. Шарль Леклер ("Феррари") +1,176
12. Ландо Норрис ("Макларен") +1,177
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,344
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,604
15. Эстебан Окон ("Альпин") +1,608
16. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,083
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,166
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,516
19. Никита Мазепин ("Хаас") +2,519
20. Мик Шумахер ("Хаас") +2,625
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