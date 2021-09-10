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Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии из-за замены двигателя
Гонка состоится 12 сентября
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии, пишет RaceFans. В команде приняли решение полностью сменить силовую установку на машине финского гонщика.
Согласно спортивному регламенту Формулы-1, штраф не повлияет на стартовую позицию Валттери Боттаса в спринт-квалификации и будет применяться на воскресную гонку.
Таким образом, независимо от того, на какой позиции финиширует Боттас в субботнем спринте, он будет стартовать в Гран-при с последней позиции.
Представители "Мерседеса" подтвердили, что на машине Боттаса не было проблем с третьим силовым агрегатом, а замена сделана из "стратегических соображений".
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