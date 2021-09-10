Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии из-за замены двигателя

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии, пишет RaceFans. В команде приняли решение полностью сменить силовую установку на машине финского гонщика.

Согласно спортивному регламенту Формулы-1, штраф не повлияет на стартовую позицию Валттери Боттаса в спринт-квалификации и будет применяться на воскресную гонку.

Таким образом, независимо от того, на какой позиции финиширует Боттас в субботнем спринте, он будет стартовать в Гран-при с последней позиции.

Представители "Мерседеса" подтвердили, что на машине Боттаса не было проблем с третьим силовым агрегатом, а замена сделана из "стратегических соображений".