  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии из-за замены двигателя
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии из-за замены двигателя

Автоспорт
(1 голосов)

Гонка состоится 12 сентября

Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии из-за замены двигателя

Новина українською

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии, пишет RaceFans. В команде приняли решение полностью сменить силовую установку на машине финского гонщика.

Согласно спортивному регламенту Формулы-1, штраф не повлияет на стартовую позицию Валттери Боттаса в спринт-квалификации и будет применяться на воскресную гонку.

Таким образом, независимо от того, на какой позиции финиширует Боттас в субботнем спринте, он будет стартовать в Гран-при с последней позиции.

Представители "Мерседеса" подтвердили, что на машине Боттаса не было проблем с третьим силовым агрегатом, а замена сделана из "стратегических соображений".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Валттери Боттас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...