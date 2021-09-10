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Боттас финишировал первым в квалификации Гран-при Италии
На втором месте - Хэмилтон
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас одержал победу в квалификации Гран-при Италии. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал гонщик "Ред Булл", лидер чемпионата мира — Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.08,885
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,096
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,411
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,434
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,440
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,705
7. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,907
8. Шарль Леклер ("Феррари") +0,955
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,056
10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,253.
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