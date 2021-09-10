  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Боттас финишировал первым в квалификации Гран-при Италии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боттас финишировал первым в квалификации Гран-при Италии

Автоспорт
(1 голосов)

На втором месте - Хэмилтон

Боттас финишировал первым в квалификации Гран-при Италии

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас одержал победу в квалификации Гран-при Италии. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал гонщик "Ред Булл", лидер чемпионата мира — Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.08,885
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,096
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,411
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,434
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,440
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,705
7. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,907
8. Шарль Леклер ("Феррари") +0,955
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,056
10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,253.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валттери Боттас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...