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Хэмилтон и Ферстаппен попали в шокирующую аварию. Гало спасло жизнь британца. Видео
Неприятность
фото - formula1.com
Лидеры мирового пелотона гонщиков Формулы-1, представитель команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон и капитан "Ред-Булл" Макс Ферстаппен сошли с дистанции во время гонки Гран-при Италии. Произошло это в результате аварии, инициатором которой был второй, попробовав на повороте пройти своего оппонента.
Видео аварии:
???? | NEW: Incredible footage of the crash between Lewis Hamilton and Max Verstappen in today’s F1 race— News For All (@NewsForAllUK) September 12, 2021
pic.twitter.com/QKGPF67Ymb
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