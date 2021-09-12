  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон и Ферстаппен попали в шокирующую аварию. Гало спасло жизнь британца. Видео
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон и Ферстаппен попали в шокирующую аварию. Гало спасло жизнь британца. Видео

Автоспорт
Обновлено
(3 голосов)

Неприятность

Хэмилтон и Ферстаппен попали в шокирующую аварию. Гало спасло жизнь британца. Видео

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Лидеры мирового пелотона гонщиков Формулы-1, представитель команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон и капитан "Ред-Булл" Макс Ферстаппен сошли с дистанции во время гонки Гран-при Италии. Произошло это в результате аварии, инициатором которой был второй, попробовав на повороте пройти своего оппонента.

Видео аварии:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...