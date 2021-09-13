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Ферстаппена признали виновным за аварию с Хэмилтоном в Италии
Голландцу придется ответить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Гран-при Италии в воскресенье два лидера личного зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись между собой и досрочно завершили гонку.
Стюарды после рассмотрения аварии пришли к выводу, что траектория Хэмилтона была легальной, а вот Ферстаппен не был достаточно близок к британцу, чтобы пытаться его обойти в повороте.
Anatomy of a collision ????????#ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/uAgBgzEY4k— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
Ферстаппен в результате столкновения с Хэмилтоном в Монце на старте Гран-при Италии потеряет три позиции. Также голландец получил два штрафных балла в суперлицензию.
Макс Ферстаппен в личном зачете Формулы-1 опережает Льюиса Хэмилтона на 5 баллов.
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