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Ферстаппена признали виновным за аварию с Хэмилтоном в Италии

Автоспорт
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Голландцу придется ответить

Ферстаппена признали виновным за аварию с Хэмилтоном в Италии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На Гран-при Италии в воскресенье два лидера личного зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись между собой и досрочно завершили гонку.

Стюарды после рассмотрения аварии пришли к выводу, что траектория Хэмилтона была легальной, а вот Ферстаппен не был достаточно близок к британцу, чтобы пытаться его обойти в повороте.

Ферстаппен в результате столкновения с Хэмилтоном в Монце на старте Гран-при Италии потеряет три позиции. Также голландец получил два штрафных балла в суперлицензию.

Макс Ферстаппен в личном зачете Формулы-1 опережает Льюиса Хэмилтона на 5 баллов.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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