Гран-при Италии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Победителем гран-при Италии стал гонщик Макларена Даниэль Риккардо, вместе с которым на подиум поднялись Ландо Норрис (Макларен) и Валттери Боттас (Мерседес).

Главным же событием гонки стала авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, в результате которой оба лидера чемпионата сошли с дистанции.

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