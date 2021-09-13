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Гран-при Италии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа Формулы-1
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победителем гран-при Италии стал гонщик Макларена Даниэль Риккардо, вместе с которым на подиум поднялись Ландо Норрис (Макларен) и Валттери Боттас (Мерседес).
Главным же событием гонки стала авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, в результате которой оба лидера чемпионата сошли с дистанции.
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