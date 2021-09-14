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Фаната Формулы-1 приняли за босса сицилийской мафии и арестовали

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Но вскоре его отпустили

Фаната Формулы-1 приняли за босса сицилийской мафии и арестовали

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Фанат Формулы-1 был арестован во время посещения Гран-при Нидерландов, информирует WTF1. При задержании оперативники действовали довольно жёстко, сразу завязав ему глаза. Сам арест произошёл во время трапезы, которую фанат устроил вместе со своим сыном в одном из ресторанов Гааги.

Оказалось, что болельщик был принят за Маттео Мессину Денаро — босса сицилийской мафии, ордер на арест которого был выдан итальянскими властями. По данным журнала Forbes от 2011 года, Маттео находится на шестом месте в списке десяти самых разыскиваемых преступников в мире.

Довольно быстро, в результате ускоренного расследования, было установлено, что задержанный — гражданин Великобритании. Сразу после этого его немедленно освободили.

"Это похоже на плохой фильм, какой-то кошмар, в котором оказался мой клиент", — сказал впоследствии адвокат болельщика.

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