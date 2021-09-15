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Новый двигатель Феррари станет ещё мощнее

Автоспорт
(1 голосов)

Мощность увеличилась на 10-15 л.с

Новый двигатель Феррари станет ещё мощнее

formu1a.uno

Новина українською

Журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт сообщил, что "Феррари" планирует подготовить новый двигатель к Гран-при Турции, который будет мощнее нынешнего на 10-15 л.с.

"Новый двигатель "Феррари", скорее всего, будет готов к Гран-при Турции. Но команде потребуется существенная перестройка машины. В частности, всю электрическую систему будет необходимо перевести с 400 на 800 вольт. В контексте нового двигателя речь идёт о прибавке в мощности на 10-15 л.с., что вполне может дать существенное преимущество.

При этом у команды есть проблема с транспортировкой оборудования, потому что новая силовая установка подпадает под определение "опасного груза", что вызывает проблемы с новой декларацией, поскольку речь идёт о совершенно другой электрической системе", — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.

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В статье: Феррари
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