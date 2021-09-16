Феттель продолжит выступать в Астон Мартин

Гоночная команда Формулы-1 Астон Мартин на официальном уровне объявила состав пилотов на сезон 2022 года.

Британскую конюшню продолжат представлять Себастьян Феттель и Ленс Стролл.

Стролл работает в Астон Мартин с 2019 года, а для Феттеля текущий сезон является первым с новой командой.

Феттель в личном зачете Формулы-1 занимает 12-е место. Немец трижды финишировал в топ-2 и занимал второе место на Гран-при Азербайджана, но в 10 гонках не попадал в очковую зону.

У Стролла 13-е место в чемпионате и 7 финишей в топ-10.

В Кубке конструкторов Астон Мартин занимает 7-е место.

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