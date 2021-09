Две стороны "Красного барона": Netflix представил документалку о Шумахере

Автор рецензии – Джонатан Нобл, Motosport.com

Когда четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель недавно заявил, что с нетерпением ждет ранее неизвестных ему фактов о Михаэле Шумахере в новом документальном фильме на Netflix, было легко предположить, что пилота Астон Мартин ждет разочарование.

Ведь в мире, где почти все, что делал семикратный чемпион мира, было в центре внимания телекамер и средств массовой информации, вряд ли остались какие-то значимые пробелы, которые позволили бы по-новому взглянуть на его жизнь.

Но в течение почти двухчасового фильма, снятого с благословения семьи Шумахера, почти невозможно не столкнутся с чувством изменившегося восприятия одной из величайших икон Формулы-1.

