Две стороны "Красного барона": Netflix представил документалку о Шумахере

Автор рецензии – Джонатан Нобл, Motosport.com

Когда четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель недавно заявил, что с нетерпением ждет ранее неизвестных ему фактов о Михаэле Шумахере в новом документальном фильме на Netflix, было легко предположить, что пилота Астон Мартин ждет разочарование.

Ведь в мире, где почти все, что делал семикратный чемпион мира, было в центре внимания телекамер и средств массовой информации, вряд ли остались какие-то значимые пробелы, которые позволили бы по-новому взглянуть на его жизнь.

Но в течение почти двухчасового фильма, снятого с благословения семьи Шумахера, почти невозможно не столкнутся с чувством изменившегося восприятия одной из величайших икон Формулы-1.

SCHUMACHER – the first film supported by his family – gives unique insights into the life of the seven-time Formula 1 world champion Michael Schumacher.



Now on Netflix. ????????????pic.twitter.com/0XsEdlxYSC — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 15, 2021

Любите вы Шумахера или ненавидите его – фильм о Михаэле больше раскрывает личность и человека под защитным шлемом, предлагая редкое представление о том, каким он был, находясь вдали от пит-лейна и паддока.

По сути, фильм показывает две истинные стороны жизни Шумахера.

С одной стороны, это история всемирной суперзвезды спорта, которая изменила ход истории Формулы-1, поскольку Шумахер сыграл ключевую роль в возрождении Феррари как силы в современных гонках.

С другой стороны, нам показывают Шумахера-семьянина, отдавшего все свои силы ради жены Коринны и детей Мика и Джины-Марии. Именно мысли о семье помешали Михаэлю громко попрощаться с Формулой-1 на заключительном этапе карьеры в Мерседес.

Менеджер Сабина Кем вспоминает, как Шумахер сказал о своем последнем периоде в Мерседес: «Что я здесь делаю? Я скучаю по семье. Почему я так далеко? Я понял, что гонки не так важны, как раньше. Моя семья сейчас важнее».

Что по Формуле-1?

Для заядлых фанатов Формулы-1 в документальном фильме о Шумахере достаточно интересной информации. Прежде всего, это архивные кадры гонок «Красного барона», доступ к которым Netflix получил от Formula One Management.

Но фильм создан не ради подачи гонок, фрагментов которых и так предостаточно на YouTube и других открытых ресурсах. Вместо этого авторы документалки больше акцентируют внимание на закулисные материалы, которые в гораздо более сырой форме раскрывают то, кем был Шумахер и с чем он имел дело в те теперь уже далекие времена.

Так, нам рассказывают о противостоянии Айртона Сенны и Шумахера на стартовой решетке Гран-при Франции 1992 года, когда молодой немец выбил бразильца на первом круге.

Inside Michael Schumacher and Ayrton Senna feud as German left "upset" by fellow F1 iconhttps://t.co/RfcTLMmh13 pic.twitter.com/0I0LQbFTEe — Mirror Sport (@MirrorSport) September 14, 2021

Разумеется, не могли авторы пройти мимо и трагической гонки в Имоле 1994 года, когда к Шумахеру после победы обращается его босс Benetton Флавио Бриаторе и сообщает, что Сенна после аварии находится в коме в критическом состоянии.

Именно в телевизионных интервью после событий в Имоле мы можем наблюдать, как события того печально известного уик-энда отразились на Шумахере. Как он стал стальным и холодным человеком с одержимостью побеждать всегда и везде.

Благодаря личному контакту с такими гонщиками, как Эдди Ирвайн, Дэвид Култхард и Марк Уэббер, а также с журналистами Ричардом Уильямсом и Джеймсом Алленом, связанных с членами семьи Шумахера, можно во многом узнать, каким был Михаэль.

Вы видите сверхконкурентоспособность, которая двигала Шумахером на протяжении всей его карьеры в Формуле-1. Молодой Михаэль объясняет, что он выбрал гоняться за Люксембург, а не за Германию на чемпионате мира по картингу среди юниоров, потому что квалификация была проще, и если он проиграет, то это не повлияет на его шанс поехать на чемпионат мира.

Есть также повторяющиеся указания на врожденную веру в себя. Эта была та черта характера Шумахера, которая окружала некоторые из его наиболее противоречивых моментов во время выступлений в Формуле-1.

Росс Браун рассказывает, как только после просмотра видеоповтора столкновения с Жаком Вильнёвом на Гран-при Европы 1997 года Шумахер понял, что он виноват.

И Култхард вспоминает, как Шумахер отказался признать, что сделал что-то не так, когда он врезался в заднюю часть McLaren на Гран-при Бельгии 1998 года.

На вопрос Култхарда, совершал ли он когда-нибудь ошибку, Шумахер ответил: «Не то, чтобы я помню».

David Coulthard: “Well surely you're wrong sometimes?”



Michael Schumacher: “Not that I remember.” pic.twitter.com/UZ5QP6ivLK — Tom (@OveratedLama) September 15, 2021

Шумахер – семейный человек

Большая часть фильма посвящена тому, как Шумахеру было некомфортно из-за того внимания, которое ему полагалось по статусу суперзвезды Формулы-1. Президент FIA Жан Тодт, который стал близким другом семьи Шумахера после многих лет совместной работы в Ferrari, объясняет, как немец боролся со славой.

«Не делай из меня звезду», - сказал он, когда начал свою карьеру в Формуле 1.

Он был кем-то гораздо более счастливым в семье, и это важно как для Коринны, так и для детей.

Это слова Коринны и Мика, пожалуй, самые трогательные из всех, поскольку они объясняют, насколько изменилась жизнь семьи после аварии на лыжах, в результате которой Шумахер получил серьезные травмы головы, от которых он все еще восстанавливается.

«Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день, - говорит Коринна. «Но не только я скучаю по нему. Дети, семья, его отец, все вокруг него. Я имею в виду, все скучают по Михаэлю, но он здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам сил.

Мы вместе. Мы живем вместе дома. Мы занимаемся терапией. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Михаэлю стало лучше и он чувствовал себя комфортно. И чтобы он чувствовал нашу семью, нашу связь, и неважно, я сделаю все, что могу. Мы все будем».

А для Мика, который на публике очень осторожно относился к своему отцу, жестокость ситуации проявляется в заключительные моменты фильма - когда он размышляет о многих счастливых моментах, которые он провел с отцом в детстве.

«После аварии, конечно, эти переживания, эти моменты, которые, я думаю, у многих людей были со своими родителями, больше не присутствуют, или в меньшей степени», - объясняет он. «И, на мой взгляд, это немного несправедливо».

А о возможности поговорить с отцом о его опыте в автоспорте Мик сказал так: «Ради этого я бы отдал все».