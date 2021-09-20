В Альфа Ромео будут строить проект вокруг Боттаса

Руководитель "Альфа Ромео" Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от выступлений Валттери Боттаса за команду. Финский гонщик перейдёт в состав "Альфа Ромео" перед сезоном-2022.

"Последние несколько лет Валттери финишировал в топ-3 личного зачёта. Кроме того, Валттери всегда доказывал свою конкурентоспособность в борьбе с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном, особенно в квалификациях. Боттас искал проект, в котором мог бы взять на себя роль лидера. Это важно, потому что в Формуле-1 важна не только скорость пилота.

Как показывает история, в команде всегда должен быть номер один. Все успешные проекты за последние 25 лет строились вокруг одного гонщика. У "Рено" был Фернандо Алонсо, у "Ред Булл" – Себастьян Феттель, у "Феррари" – Михаэль Шумахер, а у "Мерседеса" – Льюис Хэмилтон. Поэтому мы тоже должны строить проект вокруг одного пилота и думаем, что пригласили нужного человека", — цитирует Вассёра Racingnews365.