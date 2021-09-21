Бывший глава Макларена получил должность в Астон Мартин

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" объявила о назначении Мартина Уитмарша исполнительным директором новой компании Aston Martin Performance Technologies.

Компания будет заниматься не только командой Формулы-1, но также займётся разработкой, применением и выходом на рынок технического потенциала и интеллектуальной собственности "Астон Мартин". Перед компанией поставлена задача задача предоставлять лучшие в своём классе инновационные, инженерные, испытательные и производственные услуги в различных областях.

Уитмарш работал в "Макларене" с 1989 года на протяжении 25 лет, сыграв большую роль в успехах команды. С 2008 по 2014 год он был руководителем "Макларена". Его увольнял лично глава McLaren Group Рон Деннис.