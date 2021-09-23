Сын Шумахера продолжит выступать в Формуле-1

Гоночная команда Хаас объявила состав пилотов на сезон 2022 года.

В Хаас решили сохранить текущих боевых гонщиков – россиянина Никиту Мазепина и сына Михаэля Шумахера Мика.

We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 ????#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 23, 2021

Пилоты Хаас в текущем сезоне еще не набрали ни одного очка. В личном зачете Формулы-1 Шумахер-младший занимает 19-е место, а Мазепин располагается на 21-й позиции.

Стоит напомнить, что Михаэль Шумахер в своем дебютном сезоне в Формуле-1 трижды заезжал в топ-6 и занял 14-е место в общем зачете.

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