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Сын Шумахера продолжит выступать в Формуле-1
Еще один шанс для Мика
фото - autosport.com.ru
Гоночная команда Хаас объявила состав пилотов на сезон 2022 года.
В Хаас решили сохранить текущих боевых гонщиков – россиянина Никиту Мазепина и сына Михаэля Шумахера Мика.
We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 ????#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC— Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 23, 2021
Пилоты Хаас в текущем сезоне еще не набрали ни одного очка. В личном зачете Формулы-1 Шумахер-младший занимает 19-е место, а Мазепин располагается на 21-й позиции.
Стоит напомнить, что Михаэль Шумахер в своем дебютном сезоне в Формуле-1 трижды заезжал в топ-6 и занял 14-е место в общем зачете.
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