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Сын Шумахера продолжит выступать в Формуле-1

Автоспорт
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Еще один шанс для Мика

Сын Шумахера продолжит выступать в Формуле-1

фото - autosport.com.ru

Новина українською

Гоночная команда Хаас объявила состав пилотов на сезон 2022 года.

В Хаас решили сохранить текущих боевых гонщиков – россиянина Никиту Мазепина и сына Михаэля Шумахера Мика.

Пилоты Хаас в текущем сезоне еще не набрали ни одного очка. В личном зачете Формулы-1 Шумахер-младший занимает 19-е место, а Мазепин располагается на 21-й позиции.

Стоит напомнить, что Михаэль Шумахер в своем дебютном сезоне в Формуле-1 трижды заезжал в топ-6 и занял 14-е место в общем зачете.

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В статье: формула-1 Мик Шумахер
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