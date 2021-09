Сын Шумахера продолжит выступать в Формуле-1

Гоночная команда Хаас объявила состав пилотов на сезон 2022 года.

В Хаас решили сохранить текущих боевых гонщиков – россиянина Никиту Мазепина и сына Михаэля Шумахера Мика.

We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 ????#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC