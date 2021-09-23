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Хэмилтон отреагировал на обвинения в свой адрес

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Льюис старается не слушать этих людей

Хэмилтон отреагировал на обвинения в свой адрес

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Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал слова советника "Ред Булл" Хельмута Марко о своей травме. Марко заявил, что немецкая команда "устроила шоу" с травмой Хэмилтона на Гран-при Италии.

"Не особо прислушиваюсь к тому, что говорят эти люди. Когда машина падает тебе на голову, ты испытываешь дискомфорт — это логично. Я точно что-то почувствовал после гонки и сказал, что собираюсь проверить своё здоровье.

Я работал с моим физиотерапевтом Анжелой сразу после гонки и во время полёта из Италии, а на следующий день прошёл обследование. Потом мы просто работали в течение недели с помощью иглоукалывания и других процедур.

Я не говорил, что умираю. Однако могло случиться всё, что угодно, поэтому я благодарен, что обошлось без серьёзных травм", — цитирует Хэмилтона Crash.net.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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