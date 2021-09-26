Формула 1. Хэмилтон празднует сотую победу, Ферстаппен с последнего места прорвался на подиум

Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем гран-при России на очередном этапе Формулы 1. Представитель "Мерседеса" привёз ближайшему преследователю, Максу Ферстаппену, почти одну минуту. Эта победа стала для Хэмилтона сотой в Формуле 1. Для этого достижения ему понадобилось 276 гран-при. Добавим, что по количеству побед Льюис уже лучший в истории Ф1.

К слову, Ферстаппен начинал эту гонку из последнего ряда. Но смог прорваться по итогу на вторую строчку. Замкнул подиум Карлос Сайнс. Ландо Норрис, выигравший квалификацию, закончил гонку только на седьмой позиции.

В общем зачёте лидерство у Хэмилтона, у которого два балла преимущества над Ферстаппеном. Команда Хэмилтона, "Мерседес", также выигрывает у команды Ферстаппена, "Ред Булла", в Кубке конструкторов.

Гран-при России: результаты