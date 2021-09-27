Сумасшедшая победа Хэмилтона в Сочи: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон на последних кругах вырвал победу на Гран-при России в Сочи, которая стала для британца 100-й в карьере.

На руку Хэмилтону сыграл дождь – британец пошел на пит-стоп и легко опередил гонщика Макларена Ландо Норрис, который пошел на риск и остался на мокрой трассе.

Вместе с Хэмилтоном на подиум Гран-при России поднялись Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!