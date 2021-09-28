В Ферарри рассказали, когда установят новый двигатель Сайнсу

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто рассказал, что надеется как можно скорее установить на болид Карлоса Сайнса новый двигатель. Ранее новый двигатель установили на машину Шарля Леклера.

"Надеемся поставить Сайнсу новый двигатель как можно быстрее. Мы уверены, что он даёт преимущество. Решение об установке, которая повлечёт штраф, будет приниматься на основе характеристик трассы и возможностей для обгонов. Но не спорю – наша идея заключается в том, чтобы заменить двигатель на болиде Сайнса как можно раньше.

На болиде Леклера силовая установка отработала неплохо, как мы и ожидали. Думаю, Шарль тоже отметил то, что поддержка стала лучше. Так результат нас радует в контексте перспектив", — приводит слова фукционера Planet F1.