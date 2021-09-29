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Мик Шумахер: Надеюсь, что в будущем союз Феррари и Шумахера возродиться

Автоспорт
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Мик хочет выступать в составе Феррари

Мик Шумахер: Надеюсь, что в будущем союз Феррари и Шумахера возродиться

Новина українською

Пилот "Хааса" Мик Шумахер поделился мыслями о своей работе с академией "Феррари".

"Я бы не стал называть связь с "Феррари" дополнительным прессингом. Здорово иметь возможность называть себя частью этой семьи. Очевидно, что комбинация "Феррари" и Шумахера — особенное сочетание, и, надеюсь, что когда-то в будущем этот союз может возродиться.

Прямых целей передо мной в "Феррари" не ставили. Я должен показать на что способен. "Феррари" внимательно следит за моим прогрессом и во многом мне помогает", — сказал Мик Шумахер в эфире подкаста In the Fast Lane.

В нынешнем сезоне Мик Шумахер не набрал ни одного очка в составе "Хааса"

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В статье: Мик Шумахер
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