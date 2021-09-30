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Формула-1 объявила о проведении Гран-при Катара
В чемпионате появилась новая локация
фото - formula1.com
Формула-1 официально объявила о заключении 10-летнего контракта с Гран-при Катара. Сделка вступит в силу в 2023 году, но дебютная гонка в Лосаиле пройдет уже 21 ноября.
BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November— Formula 1 (@F1) September 30, 2021
Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023
هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW
Помимо Катара до конца сезона в календаре Формулы-1 стоят гонки в Турции, США, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби.
В личном зачете Формулы-1 за 7 этапов до конца сезона Льюис Хэмилтон на 2 очка опережает Макса Ферстаппена.
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