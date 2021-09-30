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Формула-1 объявила о проведении Гран-при Катара

Автоспорт
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В чемпионате появилась новая локация

Формула-1 объявила о проведении Гран-при Катара

фото - formula1.com

Новина українською

Формула-1 официально объявила о заключении 10-летнего контракта с Гран-при Катара. Сделка вступит в силу в 2023 году, но дебютная гонка в Лосаиле пройдет уже 21 ноября.

Помимо Катара до конца сезона в календаре Формулы-1 стоят гонки в Турции, США, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

В личном зачете Формулы-1 за 7 этапов до конца сезона Льюис Хэмилтон на 2 очка опережает Макса Ферстаппена.

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