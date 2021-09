Формула-1 объявила о проведении Гран-при Катара

Формула-1 официально объявила о заключении 10-летнего контракта с Гран-при Катара. Сделка вступит в силу в 2023 году, но дебютная гонка в Лосаиле пройдет уже 21 ноября.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November



Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

