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Ф-1 подтвердила проведение Гран-при Катара в сезоне-2021
Соревнования стартуют с 19 ноября
Гран-при Катара занял последний слот в календаре сезона-2021 Формулы-1, сообщает официальный сайт чемпионата. Кроме того, промоутеры этапа подписали контракт с Формулой-1 на проведение гонок с 2023 года. Соглашение рассчитано на десять лет.
Этап сезона-2021 чемпионата мира в Катаре пройдёт с 19 по 21 ноября.
"Катар проявил желание быть полезным Формуле-1 и в ходе обсуждения было согласовано более долгосрочное партнёрство на 10 лет. В рамках этой сделки мы продолжим обсуждать место проведения Гран-при с 2023 года. Более подробная информация будет предоставлена позднее", — гласит заявление Формулы-1.
Гран-при Катара пройдёт впервые в истории Формулы-1.
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