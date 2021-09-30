Ф-1 подтвердила проведение Гран-при Катара в сезоне-2021

Гран-при Катара занял последний слот в календаре сезона-2021 Формулы-1, сообщает официальный сайт чемпионата. Кроме того, промоутеры этапа подписали контракт с Формулой-1 на проведение гонок с 2023 года. Соглашение рассчитано на десять лет.

Этап сезона-2021 чемпионата мира в Катаре пройдёт с 19 по 21 ноября.

"Катар проявил желание быть полезным Формуле-1 и в ходе обсуждения было согласовано более долгосрочное партнёрство на 10 лет. В рамках этой сделки мы продолжим обсуждать место проведения Гран-при с 2023 года. Более подробная информация будет предоставлена позднее", — гласит заявление Формулы-1.

Гран-при Катара пройдёт впервые в истории Формулы-1.