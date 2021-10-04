Руководство Формулы-1 хочет изменить календарь на 2022 год из-за ЧМ по футболу

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился подробностями гоночного календаря на сезон-2022. Функционер отметил, что изменения в календарь вносятся из-за ЧМ по футболу.

"Скорее всего, календарь на сезон-2022 будет состоять из 23 гонок. Рассчитываем на то, что в следующем году мы сможем нормально провести сезон, без оглядки на коронавирусные ограничения. Во время составления календаря мы учитываем и проблемы логистики. Не могу вдаваться в подробности, но вправе сообщить, что сезон-2022 начнётся в середине марта и завершится в середине ноября, чтобы успеть до ЧМ-2022 по футболу", — приводит слова Доменикали Sky Sports.