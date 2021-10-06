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Карлос Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции

Автоспорт
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Об этом рассказали в Феррари

Карлос Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции

Новина українською

В "Феррари" подтвердили, что гонщик Карлос Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции. Испанский пилот получит спецификацию двигателя, которую уже опробовал в Сочи его напарник Шарль Леклер.

Это означает, что на этапе в Стамбуле Сайнс будет стартовать из конца стартовой решётки, получив штраф за превышение лимита по использованию силовых установок.

Изначально "Феррари" планировала использовать новый мотор именно в Турции, однако из-за проблем с надёжностью в ERS Леклера в Монако и списания двигателя, использовавшегося на Гран-при Венгрии, в "Феррари" пришлось изменить планы и менять двигатель Леклера.

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В статье: Карлос Сайнс
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