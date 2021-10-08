Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон во время гоночного уик-энда в Турции получит четвертый мотор.

Таким образом, британец превысит лимит на сезон и будет оштрафован на 10 позиций относительно своего результата в квалификации.

В прошлом сезоне Хэмилтон в борьбе за победу на Гран-при Турции более чем на 30 секунд опередил Серхио Переса и Себастьяна Феттеля.

Хэмилтон в личном зачете Формулы-1 на 2 очка опережает гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена.

Гран-при Турции пройдет 10 октября.

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