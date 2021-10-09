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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Турции, Боттас - второй
Результаты квалификационных гонок
фото - formula1.com
Сегодня, 9 октября состоялась квалификация очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.
Победу одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторая позиция у его партнера по команде Валтери Боттаса (+0,130), а ТОП 3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,328).
Результаты квалификации Гран-при Турции:
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