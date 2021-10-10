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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Турции
Болеем
Сегодня, 10 октября состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции. Вашему вниманию стартовый протокол заезда, который стартует в 15:00 по киевскому времени.
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