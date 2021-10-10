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Формула-1. Боттас побеждает в гонке Гран-при Турции, Ферстаппен - второй
Результаты гонки
фото - formula1.com
Сегодня, 10 октября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.
Победу в заезде одержал пилот "Мерседес" Валтери Боттас, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+14,584), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+33,471).
Результаты гонки Гран-при Турции:
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