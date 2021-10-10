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Формула-1. Боттас побеждает в гонке Гран-при Турции, Ферстаппен - второй

Автоспорт
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Результаты гонки 

Формула-1. Боттас побеждает в гонке Гран-при Турции, Ферстаппен - второй

фото - formula1.com

UA-Футбол
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Сегодня, 10 октября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.

Победу в заезде одержал пилот "Мерседес" Валтери Боттас, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+14,584), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+33,471).

Результаты гонки Гран-при Турции:

Формула-1. Боттас побеждает в гонке Гран-при Турции, Ферстаппен - второй - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Валттери Боттас Гран-при Турции
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