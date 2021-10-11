Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Турции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор этапа Формулы-1 в Стамбуле
фото - formula1.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Турции.
Победителем вчерашней гонки стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас, а на подиум вместе с финном поднялись два пилота Ред Булл – Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в Стамбуле занял пятое место.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Свитолина поднялась на 10-е место в Чемпионской гонке WTA
- Оярсабаль – о голе Мбаппе: Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд
- Финал Лиги Наций, награда Реброву, заявление Неймара. Главные новости за 10 октября
- Формула-1. Боттас побеждает в гонке Гран-при Турции, Ферстаппен - второй
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...