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Гран-при Турции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

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Обзор этапа Формулы-1 в Стамбуле

Гран-при Турции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

фото - formula1.com

Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Турции.

Победителем вчерашней гонки стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас, а на подиум вместе с финном поднялись два пилота Ред Булл – Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в Стамбуле занял пятое место.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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