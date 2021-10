Ферстаппен за 6 гонок до конца сезона возглавил личный зачет Формулы-1

Пилот Ред Булл Макс Ферстапен занял второе место на Гран-при Турции и обошел гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона в общем зачете Формулы-1. За 6 гонок до конца сезона голландец опережает семикратного чемпиона мира на 6 баллов.

From a 2-point deficit to a 6-point lead ????@Max33Verstappen leads after 16 rounds! #TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/bcFJRshYdR