Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен за 6 гонок до конца сезона возглавил личный зачет Формулы-1
Борьба за титул в самом разгаре
фото - formula1.com
Пилот Ред Булл Макс Ферстапен занял второе место на Гран-при Турции и обошел гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона в общем зачете Формулы-1. За 6 гонок до конца сезона голландец опережает семикратного чемпиона мира на 6 баллов.
From a 2-point deficit to a 6-point lead ????@Max33Verstappen leads after 16 rounds! #TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/bcFJRshYdR— Formula 1 (@F1) October 10, 2021
В Кубке конструкторов Мерседес благодаря победе Валттери Боттаса увеличил отрыв от Ред Булл еще на два балла. Теперь отрыв немцев от соседей из Австрии составляет 36 очков.
???? @MercedesAMGF1 narrowly extend their lead #TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/FB0LxyVJbN— Formula 1 (@F1) October 10, 2021
Следующий этап в Формуле-1 пройдет 24 октября на автодроме в Остине (Техас).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Петраков: Я знаю игроков с 2010-го, тогда их надо было мотивировать, сейчас не нужно
- Оярсабаль – о голе Мбаппе: Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд
- Опасные драконы с нестареющим Джеко. Босния и Герцеговина - будущий соперник Украины
- Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Турции
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО