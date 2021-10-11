Ферстаппен за 6 гонок до конца сезона возглавил личный зачет Формулы-1

Пилот Ред Булл Макс Ферстапен занял второе место на Гран-при Турции и обошел гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона в общем зачете Формулы-1. За 6 гонок до конца сезона голландец опережает семикратного чемпиона мира на 6 баллов.

В Кубке конструкторов Мерседес благодаря победе Валттери Боттаса увеличил отрыв от Ред Булл еще на два балла. Теперь отрыв немцев от соседей из Австрии составляет 36 очков.

Следующий этап в Формуле-1 пройдет 24 октября на автодроме в Остине (Техас).

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