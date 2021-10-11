  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен за 6 гонок до конца сезона возглавил личный зачет Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен за 6 гонок до конца сезона возглавил личный зачет Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Борьба за титул в самом разгаре

Ферстаппен за 6 гонок до конца сезона возглавил личный зачет Формулы-1

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстапен занял второе место на Гран-при Турции и обошел гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона в общем зачете Формулы-1. За 6 гонок до конца сезона голландец опережает семикратного чемпиона мира на 6 баллов.

В Кубке конструкторов Мерседес благодаря победе Валттери Боттаса увеличил отрыв от Ред Булл еще на два балла. Теперь отрыв немцев от соседей из Австрии составляет 36 очков.

Следующий этап в Формуле-1 пройдет 24 октября на автодроме в Остине (Техас).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...