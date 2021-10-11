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В Формуле-1 пилот впервые за 24 года проехал гонку без пит-стопа
Такое увидишь нечасто
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Альпин Эстебан Окон накануне занял 10-е место на Гран-при Турции в Стамбуле.
Примечательно, что француз проехал 57 кругов гонки на промежуточном комплекте резины и ни разу не заезжал на пит-стоп.
Окон стал первым за 24 года гонщиком Формулы-1, которому удалось преодолеть полную дистанцию гонки на одном комплекте покрышек.
До француза подобным в 1997 году на Гран-при Монако отметился пилот Тиррелла Мика Сало, который без заезда на пит-стоп приехал на финиш на пятом месте.
Эстебан Окон в личном зачете Формулы-1 располагается на 11-м месте. В этом сезоне гонщик Альпин выиграл Гран-при Венгрии.
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