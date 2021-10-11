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Макс Ферстаппен прокомментировал технические неполадки на Гран-при Турции
Пилот рассказал, что никаких неполадок не было
фото - formula1.com
Гонщик команды Формулы-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Турции, где он занял второе место. Пилот рассказал о технических проблемах болида.
"У меня были некоторые сложности с рулём. Я чувствовал это с самого начала. Его кренило влево, из-за чего шины изнашивались немного неравномерно. Не могу сказать, что это серьёзно повлияло на гонку, но лучше сказать об этом, чем не говорить ничего.
Проблемы с переключением передач? Больших проблем с этим не было. Просто появилось сообщение на руле, но после одного изменения оно исчезло, и это не ограничивало мою скорость.
В гонке вся задача сводилась к контролю состояния резины – нужно было гарантировать, что она выдержит до финиша. В такой ситуации пилотировать не слишком весело, ведь всегда хочется атаковать изо всех сил", — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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