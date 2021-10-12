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Ред Булл выступит с логотипом Акуры на Гран-при США

Автоспорт
(1 голосов)

Останется и лого команды

Ред Булл выступит с логотипом Акуры на Гран-при США

фото - twitter.com

Новина українською

Австрийская команда "Ред Булл" во время Гран-при США выступит с логотипом "Акуры". Он будет присутствовать на комбинезонах гонщиков и их болидах. При этом брендинг "Хонды" также останется, но в меньшем масштабе. Об этом сообщает Racingnews365.

"Акура" – премиальный бренд концерна "Хонда", имеющий штаб-квартиры как в Японии, так и в США.

Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.

В Кубке конструкторов Формулы-1 "Ред Булл" в настоящее время занимает второе место, имея в активе 397,5 очка. Лидером является "Мерседес" – 433.5 очка. Замыкает тройку лучших "Макларен" (240).

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В статье: Ред Булл
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