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Росс Браун: Гонка на Гран-при Турции могла бы закончиться для Хэмилтона катастрофой
Спортивный директор Формулы-1 считает, что у Льюиса могли бы не выдержать шины
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о действиях команды "Мерседес" в ходе гонки Гран-при Турции. Пилот Льюис Хэмилтон отказался сменить промежуточные шины вместе с большинством других гонщиков. Однако незадолго до финиша британец всё же заехал на пит-стоп и сменил шины, что в итоге лишило его шанса побороться за подиум.
"Команде пришлось принять очень сложное стратегическое решение. Но если бы Льюис не остановился на пит-стоп, и шины бы в итоге не выдержали, или если бы пошёл дождь, который просто спутал бы все карты, то для него гонка кончилась бы катастрофой", — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.
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