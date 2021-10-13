В Формуле-1 изменят правила

В Лондоне состоялось очередное заседание Международной автомобильной федерации по поводу Формулы-1. Члены комиссии рассмотрели несколько вопросов, касающихся сезона-2022.

В частности, в связи с сорванным из-за дождя Гран-при Бельгии были рассмотрены возможные изменения в спортивном регламенте. Комиссия попросила консультационный комитет предложить новые варианты правил для гонок с небольшой продолжительностью.

Также комиссии был представлен проект календаря Формулы-1 на сезон-2022, который в пятницу будет представлен на утверждение Всемирному совету по автоспорту. Как и сообщалось ранее, в проекте календаря 23 гонки. Проект календаря будет отправлен на утверждение 15 октября, после чего он будет официально опубликован.