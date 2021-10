Карлос Сайнс спустя два месяца после Гран-при Венгрии получил свой долгожданный трофей

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс получил трофей за Гран-при Венгрии спустя два месяца после гонки. Напомним, испанец финишировал четвёртым, однако гонщик "Астон Мартин" Себастьян Феттель, ставший вторым, позже получил дисквалификацию.

Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен составлять один литр. Согласно техническому регламенту Формулы-1, в таком случае гонщик дисквалифицируется.

