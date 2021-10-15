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Формула-1 утвердил окончательный календарь на предстоящий сезон

Автоспорт
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В него внесені некоторые изменения

Формула-1 утвердил окончательный календарь на предстоящий сезон

Новина українською

Всемирный совет ФИА утвердил окончательный календарь Формулы-1 на сезон-2022. Как и предполагалось, из календаря выпал Гран-при Китая — его место займёт Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Формула-1. Сезон-2022. Календарь.

1. Гран-при Бахрейна — 20 марта
2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта
3. Гран-при Австралии — 10 апреля
4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля
5. Гран-при Майами — 8 мая
6. Гран-при Испании — 22 мая
7. Гран-при Монако — 29 мая
8. Гран-при Азербайджана — 12 июня
9 Гран-при Канады — 19 июня
10. Гран-при Великобритании — 3 июля
11. Гран-при Австрии — 10 июля
12. Гран-при Франции — 24 июля
13. Гран-при Венгрии — 31 июля
14. Гран-при Бельгии — 28 августа
15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября
16. Гран-при Италии — 11 сентября
17. Гран-при России — 25 сентября
18. Гран-при Сингапура — 2 октября
19. Гран-при Японии — 9 октября
20. Гран-при США — 23 октября
21. Гран-при Мексики — 30 октября
22. Гран-при Бразилии — 13 ноября
23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября.

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