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Трассу Гран-при Катара адаптировали под Формулу-1

Автоспорт
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Пока ещё над трассой работают

Трассу Гран-при Катара адаптировали под Формулу-1

Новина українською

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что на трассе "Лосаил", где пройдёт Гран-при Катара Формулы-1, произошли (и до сих пор проходят) значительные изменения. Этап в Дохе состоится 19-21 ноября.

"Работы почти завершены. До Остина я отправлюсь туда ещё раз, чтобы всё посмотреть, но в целом почти всё окончено. Было установлено несколько двойных бордюров. Должны быть установлены дополнительные поребрики, так как это мотоциклетная трасса, и нам нужно, чтобы болиды не срезали повороты. Кроме того, весь периметр оснащён защитными барьерами Tecpro. Но въезд на пит-лейн, вероятно, стал самым большим изменением, которое случилось на этой трассе.

Это первая трасса Формулы-1, которая преимущественно использовалась для гонок на мотоциклах, поэтому ФИА тщательно инспектировала её, чтобы убедиться, что она безопасна для "Королевских гонок".

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В статье: Катар
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