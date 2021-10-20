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Формула-1 хочет провести Гран-при в Лас-Вегасе
Сейчас ведутся переговоры
фото - twitter.com
Уполномоченная делегация от Лас-Вегаса обсудит с руководством Формулы-1 возможность проведения гонки в знаменитом городе штата Невада в 2023 году. Переговоры состоятся в эти выходные во время Гран-при США. Об этом сообщает издание Autosprint.
Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.
В Кубке конструкторов "Королевских гонок" лидером в настоящее время, напомним, является "Мерседес" – 433,5 очка. "Ред Булл" занимает второе место, имея в активе 397,5 очка. Замыкает тройку лучших "Макларен" (240).
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