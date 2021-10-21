Феррари хочет выпустить новинки для двигателя 2022 года

Команда Формулы-1 "Феррари" на Гран-при США планирует протестировать ряд новинок для двигателя болида 2022 года. По информации издания Motorsport Italia, в числе прочего итальянская конюшня проведёт тест облегчённых насосов.

Напомним, что некоторые элементы болида можно свободно менять без опасения получения штрафных санкций.

Как сообщается, в "Феррари" остались довольны показателями новых моторов на Гран-при Турции. Команда надеется, что в случае сухой погоды на Гран-при США "Феррари" удастся как минимум догнать конкурентов из "Макларена" в Кубке конструкторов.