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Феррари хочет выпустить новинки для двигателя 2022 года
Они проведут тест облегчённых насосов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Формулы-1 "Феррари" на Гран-при США планирует протестировать ряд новинок для двигателя болида 2022 года. По информации издания Motorsport Italia, в числе прочего итальянская конюшня проведёт тест облегчённых насосов.
Напомним, что некоторые элементы болида можно свободно менять без опасения получения штрафных санкций.
Как сообщается, в "Феррари" остались довольны показателями новых моторов на Гран-при Турции. Команда надеется, что в случае сухой погоды на Гран-при США "Феррари" удастся как минимум догнать конкурентов из "Макларена" в Кубке конструкторов.
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