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Феррари хочет выпустить новинки для двигателя 2022 года

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Они проведут тест облегчённых насосов

Феррари хочет выпустить новинки для двигателя 2022 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Формулы-1 "Феррари" на Гран-при США планирует протестировать ряд новинок для двигателя болида 2022 года. По информации издания Motorsport Italia, в числе прочего итальянская конюшня проведёт тест облегчённых насосов.

Напомним, что некоторые элементы болида можно свободно менять без опасения получения штрафных санкций.

Как сообщается, в "Феррари" остались довольны показателями новых моторов на Гран-при Турции. Команда надеется, что в случае сухой погоды на Гран-при США "Феррари" удастся как минимум догнать конкурентов из "Макларена" в Кубке конструкторов.

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В статье: формула-1 Феррари
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