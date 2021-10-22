Пилот "Уильямса" Джордж Расселл получит штраф на стартовой решётке Гран-при США Формулы-1 на "Трассе Америк" в Остине, сообщил в своём "твиттере" журналист BBC Эндрю Бэнсон.

Расселл стал последним пилотом с моторами "Мерседес" в 2021 году, получившим штраф за использование четвёртой силовой установки — ранее стало известно, что аналогичный штраф получит гонщик "Астон Мартин" Себастьян Феттель.

Нынешний сезон станет для Расселла последним в составе "Уильямса" — с сезона-2022 британец станет напарником Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе".