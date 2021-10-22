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Валттери Боттас снова получил штраф за замену элементов силовой установки

Автоспорт
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Это уже третье подобное нарушение пилота

Валттери Боттас снова получил штраф за замену элементов силовой установки

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттаса получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при США, пишет официальный сайт ФИА. Причиной этого стало использование нового, уже шестого за нынешний сезон двигателя внутреннего сгорания. Согласно регламенту, первая внеплановая замена элемента карается потерей десяти позиций на стартовой решётке, а последующие, при условии, что будет использован элемент той же спецификации — потерей пятью мест.

Кроме того, ФИА подтвердила, что пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель и гонщик "Уильямса" Джордж Расселл получили новые двигатели, с заменой всех элементов силовой установки. Согласно спортивному регламенту Формулы-1, их штраф превысит 15 позиций на стартовой решётке, что означает, что они будут отправлены в конец пелотона.

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В статье: Мерседес Валттери Боттас
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