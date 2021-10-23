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Ферстаппен обозвал Хэмилтона и показал ему средний палец во время практики на Гран-при США

Автоспорт
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Два главных пилота современности продолжают войну

Ферстаппен обозвал Хэмилтона и показал ему средний палец во время практики на Гран-при США

фото - formula1.com

Новина українською

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен остался недоволен действиями пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона во время второй свободной практики Гран-при США в Остине.

Голландец назвал семикратного чемпиона мира «тупым идиотом» и показал средний палец в его сторону.

Перед Гран-при США Макс Ферстаппен в личном зачете Формулы-1 опережает Льюиса Хэмилтона на шесть баллов.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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