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Ферстаппен обозвал Хэмилтона и показал ему средний палец во время практики на Гран-при США
Два главных пилота современности продолжают войну
фото - formula1.com
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен остался недоволен действиями пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона во время второй свободной практики Гран-при США в Остине.
Голландец назвал семикратного чемпиона мира «тупым идиотом» и показал средний палец в его сторону.
Перед Гран-при США Макс Ферстаппен в личном зачете Формулы-1 опережает Льюиса Хэмилтона на шесть баллов.
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