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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США
Результаты квалификации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 октября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 Гран-при США.
Победу в квалификации одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+0,209), а ТОП 3 замкнул Серхио Перес ("Ред Булл") (+0,224).
Результаты квалификации:
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