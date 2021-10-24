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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США

Автоспорт
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Результаты квалификации

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 октября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 Гран-при США.

Победу в квалификации одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+0,209), а ТОП 3 замкнул Серхио Перес ("Ред Булл") (+0,224).

Результаты квалификации:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США - изображение 1

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