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Валтери Боттас: Мой болид сегодня работал заметно лучше, чем вчера

Автоспорт
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Комментарий пилота

Валтери Боттас: Мой болид сегодня работал заметно лучше, чем вчера

фото - formula1.com

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при США. Его слова цитирует racefans.net:

"Вчера соперники из "Ред Булл" выглядели нормально, но не демонстрировали ничего, что поражает воображение. Так что я думаю, что за ночь им удалось добавить значительнее нас.

Лично для меня мой болид сегодня работал заметно лучше, чем вчера, но в целом "Ред Булл" удалось добиться более существенного прогресса, и у них определенно было преимущество. При этом я по-прежнему считаю, что по гоночному темпу мы примерно равны" - сказал он.

Напомним, что гонка Гран-при США состоится сегодня, 24 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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