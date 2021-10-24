Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валтери Боттас: Мой болид сегодня работал заметно лучше, чем вчера
Комментарий пилота
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал
"Вчера соперники из "Ред Булл" выглядели нормально, но не демонстрировали ничего, что поражает воображение. Так что я думаю, что за ночь им удалось добавить значительнее нас.
Лично для меня мой болид сегодня работал заметно лучше, чем вчера, но в целом "Ред Булл" удалось добиться более существенного прогресса, и у них определенно было преимущество. При этом я по-прежнему считаю, что по гоночному темпу мы примерно равны" - сказал он.
Напомним, что гонка Гран-при США состоится сегодня, 24 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.10.2021
- Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО