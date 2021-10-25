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Формула-1: Ферстаппен сдержал Хэмилтона и впервые выиграл Гран-при США

Автоспорт
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200-й подиум Ред Булл в Остине

Формула-1: Ферстаппен сдержал Хэмилтона и впервые выиграл Гран-при США

фото - formula1.com

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Макс Ферстаппен в борьбе с Льюисом Хэмилтоном выиграл Гран-при США и увеличил отрыв от британца в личном зачете Формулы-1 до 12 баллов.

На старте гонки Ферстаппен не удержал лидерство и пропустил Хэмилтона вперед, но за счет более раннего пит-стопа голландцу удалось вернуться на первую строку.

В концовке гонки Хэмилтон отчаянно прессинговал Ферстаппена на более свежем комплекте резины, однако выйти на дистанцию атаки семикратному чемпиону мира так и не удалось.

Третьим на подиум Гран-при США поднялся напарник Ферстаппена по Ред Булл Серхио Перес.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 7 ноября в Мексике.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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