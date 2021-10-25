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Формула-1: Ферстаппен сдержал Хэмилтона и впервые выиграл Гран-при США
200-й подиум Ред Булл в Остине
фото - formula1.com
Макс Ферстаппен в борьбе с Льюисом Хэмилтоном выиграл Гран-при США и увеличил отрыв от британца в личном зачете Формулы-1 до 12 баллов.
На старте гонки Ферстаппен не удержал лидерство и пропустил Хэмилтона вперед, но за счет более раннего пит-стопа голландцу удалось вернуться на первую строку.
В концовке гонки Хэмилтон отчаянно прессинговал Ферстаппена на более свежем комплекте резины, однако выйти на дистанцию атаки семикратному чемпиону мира так и не удалось.
Третьим на подиум Гран-при США поднялся напарник Ферстаппена по Ред Булл Серхио Перес.
What a drive by @Max33Verstappen ????— Formula 1 (@F1) October 24, 2021
He earned that ????#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/iNDm2xSgQB
Следующий этап Формулы-1 пройдет 7 ноября в Мексике.
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