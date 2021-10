Формула-1: Ферстаппен сдержал Хэмилтона и впервые выиграл Гран-при США

Макс Ферстаппен в борьбе с Льюисом Хэмилтоном выиграл Гран-при США и увеличил отрыв от британца в личном зачете Формулы-1 до 12 баллов.

На старте гонки Ферстаппен не удержал лидерство и пропустил Хэмилтона вперед, но за счет более раннего пит-стопа голландцу удалось вернуться на первую строку.

В концовке гонки Хэмилтон отчаянно прессинговал Ферстаппена на более свежем комплекте резины, однако выйти на дистанцию атаки семикратному чемпиону мира так и не удалось.

Третьим на подиум Гран-при США поднялся напарник Ферстаппена по Ред Булл Серхио Перес.

What a drive by @Max33Verstappen ????



He earned that ????#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/iNDm2xSgQB