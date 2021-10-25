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Гран-при США: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Драма в Остине
фото - formula1.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор первого с 2019 года Гран-при США.
Победителем гонки стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, следом за голландцем финишировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а топ-3 дополнил Серхио Перес.
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