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Хэмилтон отреагировал на поражение от Ферстаппена

Автоспорт
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Льюис рассказал, что ещё ничего не кончено

Хэмилтон отреагировал на поражение от Ферстаппена

Новина українською

Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на поражение от пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена на прошедшем Гран-при США. Соответствующий пост был опубликован в "инстаграме" британского гонщика.

"Ещё ничего не кончено!", — написал Хэмилтон.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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