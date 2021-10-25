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Хэмилтон отреагировал на поражение от Ферстаппена
Льюис рассказал, что ещё ничего не кончено
Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на поражение от пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена на прошедшем Гран-при США. Соответствующий пост был опубликован в "инстаграме" британского гонщика.
"Ещё ничего не кончено!", — написал Хэмилтон.
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