Хэмилтон отреагировал на поражение от Ферстаппена

Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на поражение от пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена на прошедшем Гран-при США. Соответствующий пост был опубликован в "инстаграме" британского гонщика.

"Ещё ничего не кончено!", — написал Хэмилтон.