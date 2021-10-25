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Валтери Боттас опубликовал мем, посвященный смене мотора на его болиде

Автоспорт
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Пилот оценил шутку

Валтери Боттас опубликовал мем, посвященный смене мотора на его болиде

фото - formula1.com

Новина українською

Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас оценил созданный болельщиками мем, посвящённый очередному штрафу пилота за превышение разрешённого лимита на силовые установки.

Перед гонкой Гран-при США Боттас получил уже шестой двигатель внутреннего сгорания при трёх разрешённых на сезон, из-за чего получил штраф в пять позиций на стартовой решётке и стартовал в гонке с девятой, а не четвёртой позиции.

В ответ на решение "Мерседеса" один из болельщиков создал мем, на котором стоит Боттас в магазине, а подпись гласит: "После времени, проведённого в "Мерседесе", Валттери Боттас принял решение открыть собственный магазин с запчастями для двигателей".

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В статье: Мерседес Валттери Боттас
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