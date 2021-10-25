Валтери Боттас опубликовал мем, посвященный смене мотора на его болиде

Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас оценил созданный болельщиками мем, посвящённый очередному штрафу пилота за превышение разрешённого лимита на силовые установки.

Перед гонкой Гран-при США Боттас получил уже шестой двигатель внутреннего сгорания при трёх разрешённых на сезон, из-за чего получил штраф в пять позиций на стартовой решётке и стартовал в гонке с девятой, а не четвёртой позиции.

В ответ на решение "Мерседеса" один из болельщиков создал мем, на котором стоит Боттас в магазине, а подпись гласит: "После времени, проведённого в "Мерседесе", Валттери Боттас принял решение открыть собственный магазин с запчастями для двигателей".