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Валтери Боттас опубликовал мем, посвященный смене мотора на его болиде
Пилот оценил шутку
фото - formula1.com
Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас оценил созданный болельщиками мем, посвящённый очередному штрафу пилота за превышение разрешённого лимита на силовые установки.
Перед гонкой Гран-при США Боттас получил уже шестой двигатель внутреннего сгорания при трёх разрешённых на сезон, из-за чего получил штраф в пять позиций на стартовой решётке и стартовал в гонке с девятой, а не четвёртой позиции.
В ответ на решение "Мерседеса" один из болельщиков создал мем, на котором стоит Боттас в магазине, а подпись гласит: "После времени, проведённого в "Мерседесе", Валттери Боттас принял решение открыть собственный магазин с запчастями для двигателей".
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