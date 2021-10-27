Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переговоры о приобретении Заубера прекратились
Стороны не смогли найти общего языка
фото - twitter.com
Переговоры о приобретении компанией, возглавляемой чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, команды Ф-1 "Заубер", которая сейчас выступает под брендом "Альфа Ромео" не увенчались успехом, сообщает The Race.
Сделка Андретти и владельцев команды оказалась под вопросом, поскольку мнения инвесторов "Заубера" разделились — одна половина полностью поддерживает идею с продажей команды, а вторая считает, что через два года стоимость команды серьёзно возрастёт, учитывая потолок расходов и изменение технического регламента, что должно серьёзно оздоровить финансовый климат коллектива. Предполагалось, что Андретти должен посетить Гран-при США ради этих переговоров, однако встреча Андретти с представителями "Заубера" была отложена на неопределённое время.
До этого в прессе фигурировала информация, что представители Андретти близки к тому, чтобы получить контрольный пакет акций "Заубера" в размере 80%. Сумма сделки должна была составить € 350 млн. В настоящий момент "Заубером" владеет фирма Longbow Finance.
Популярное сейчас
- В России предложили сыграть матч между киевским Динамо и московским Спартаком
- WADA обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляциях с допинг-тестами
- Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец
- Формула-1: Ферстаппен сдержал Хэмилтона и впервые выиграл Гран-при США
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО