Переговоры о приобретении Заубера прекратились

Переговоры о приобретении компанией, возглавляемой чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, команды Ф-1 "Заубер", которая сейчас выступает под брендом "Альфа Ромео" не увенчались успехом, сообщает The Race.

Сделка Андретти и владельцев команды оказалась под вопросом, поскольку мнения инвесторов "Заубера" разделились — одна половина полностью поддерживает идею с продажей команды, а вторая считает, что через два года стоимость команды серьёзно возрастёт, учитывая потолок расходов и изменение технического регламента, что должно серьёзно оздоровить финансовый климат коллектива. Предполагалось, что Андретти должен посетить Гран-при США ради этих переговоров, однако встреча Андретти с представителями "Заубера" была отложена на неопределённое время.

До этого в прессе фигурировала информация, что представители Андретти близки к тому, чтобы получить контрольный пакет акций "Заубера" в размере 80%. Сумма сделки должна была составить € 350 млн. В настоящий момент "Заубером" владеет фирма Longbow Finance.